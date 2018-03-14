رابطة الشمال الإيطالية: العودة لصناديق الاقتراع الملاذ الأخير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- أعلن زعيم رابطة الشمال الإيطالية، ماتّيو سالفيني عن سعيه لتشكيل حكومة يترأسها، وذلك في أعقاب الانتخابات العامة التي جرت في الرابع من شهر آذار/مارس الجاري ولم تفرز أغلبية برلمانية مطلقة.

وقال سالفيني في تصريحات للصحفيين الاربعاء “الأولوية هي منح حكومة للإيطاليين”، أما “العودة إلى مطالبة الإيطاليين بالتصويت مجددا هي الملاذ الأخير، وهو أمر لا يخيفني”، على حد تعبيره

وأعلن سالفيني أنه سيتواصل في وقت لاحق اليوم مع غريمه السياسي مرشح حركة خمس نجوم لرئاسة الوزراء، لويجي دي مايو، وقال سالفيني “أعد لمكالمة تلفونية مع دي مايو في غضون اليوم. اتمنى أن يترك هاتفه مفتوحا”. وأضاف “الحديث سوف يقتصر على مرشحي رئاسة مجلسي الشيوخ والنواب وليس عن الحكومة” القادمة

يذكر أن دي مايو، يؤكد هو الاخر أحقيته في قيادة الجهاز التنفيذي القادم في إيطاليا بإعتبار أن حركة خمس نجوم فازت بأكثر من 32 بالمائة من الأصوات، مما يجعلها الحزب الأول في الجهاز التشريعي الجديد، الذي سيعقد أول جلساته في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.