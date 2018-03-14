إتفاقية تعاون بين (فينكانتييري) الايطالية ووزارة الدفاع القطرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت مجموعة (فينكانتييري) الايطالية أنها وقعت “خطاب نوايا” مع (برزان) القابضة، التابعة لوزارة الدفاع القطرية والمسؤولة عن تعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة الأميرية، لـ”دراسة الأشكال الممكنة للتعاون في مجالات مراقبة السواحل عبر تطبيق التقنيات الجديدة والخدمات المبتكرة لبرامج الإدارة والصيانة في إطار خطط القوات البحرية القطرية”

وأشارت فينكانتييري، الأولى أوروبيا والرابعة عالميا في مجال بناء السفن المدنية والعسكرية، في مذكرة إلى أن “التوقيع على الاتفاقية جرى خلال معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2018) الحدث الأكثر أهمية في قطاع الدفاع في منطقة الشرق الأوسط، وهو الآن في نسخته السادسة، من جانب مدير قطاع السفن العسكرية في فينكانتييري، أنجيلو فوسكو ، ومدير إدارة تطوير الأعمال في برزان القابضة، عبد الرحمن فخرو”.

وتأتي الاتفاقية كـ” جزء من إستراتيجية تعزيز أعمال فينكانتييري في الشرق الأوسط.، حيث وقعت المجموعة في حزيران/يونيو 2016 عقدا هاما مع وزارة الدفاع القطرية يناهز 4 مليار يورو، لتوريد سبع سفن سطح، أربعة منها طرادات بطول يفوق المائة مترا، سفينة برمائية (LPD) وسفينتي دوريات بحرية (OPV) وخدمات دعم تستمر لمدة 10 سنوات أخرى بعد تسليم الوحدات البحرية”.