إيطاليا: القبض على مواطن بشبهة الارهاب بناء على معلومات لـ إف بي آي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ألقت شرطة فيتربو (80 كم شمال روما) القبض على مواطن إيطالي يبلغ من العمر 24 عاماً، من أصول لاتفية (جمهورية لاتفيا)، لحيازته “مواد مفيدة لتعبئة عبوات ناسفة”.

وجرت عملية القبض بناء على تحقيقات نسَّقتها دائرة مكافحة التطرف والإرهاب الخارجي إثر تلقيها معلومات من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي).

واشارت السلطات الايطالية إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لاحظ عبارات تقدير كتبها المواطن الايطالي على وسائل التواصل الاجتماعي لحادث الدهس الارهابي، الذي نفذه المهاجر الأوزبكي، سيف الله سايبوف في مدينة نيويورك نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.