البنك الدولي: التعافي المستدام في غزة غير متوقع بدون تنشيط التجارة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- حذر البنك الدولي من أن “قطاع غزة يشهد تدهورا مطردا في الأوضاع طوال السنوات العشرين الماضية، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد والخدمات الاجتماعية الأساسية”.

ورأى في تقرير حديث أنه “في حين تشتد الحاجة إلى تدفقات نقدية إضافية لتخفيف الظروف الحياتية الصعبة، فإن تحقيق الانتعاش الدائم يتطلب استراتيجية منسقة لتعافي اقتصاد القطاع عن طريق التجارة مع الأسواق الخارجية والتوسع في الأنشطة التجارية”.

ويستكشف تقرير البنك الدولي طبيعة التدهور السريع في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غزة ويحدد المطلوب عمله لإطلاق العنان للنمو المستدام، والذي سيرفع إلى لجنة الارتباط الخاصة في 20 مارس/آذار 2018 في بروكسل، وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.

وقالت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مارينا ويس “في حين أن المعونات الإضافية لازمة لتوفير الإغاثة الإنسانية على المدى القصير والتحسين من حالة المالية العامة، فلا يمكن أن تحل مكان الإجراءات الطويلة الأجل. إن الالتزامات الجدية من جانب الأطراف كافة مطلوبة لتحفيز النمو وخلق فرص العمل عن طريق تهيئة الظروف الصحيحة من أجل وجود قطاع خاص ديناميكي. وبدون التصدي للقيود القائمة، ستبقى غزة تعاني من وطأة العبء على سكانها.”

وأشار البنك الدولي إلى أن “من الضروري أن يقوم المانحون بإرسال معونات عاجلة على المدى القصير لمعالجة نقص السيولة في الوقت الراهن وتحسين الأوضاع الإنسانية الأليمة”.

وحسب التقرير، فإن بيانات اقتصادية حديثة كشفت عن انخفاض معدل النمو في غزة من 8% عام 2016 إلى 0.5% فقط عام 2017 مع ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب نصف القوى العاملة. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض التدفقات النقدية الواردة مما أضعف نشاط إعادة الاعمار وأدى إلى هبوط حاد في دخل ربع السكان. وتشهد الخدمات الأساسية تدهورا سريعا في جودتها، كما هو الحال في الكهرباء والمياه والمجاري، مما يشكل خطرا جسيما على الصحة. ومما زاد من حالة الاضطراب احتمال خفض التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والتي تعتبر من أهم الأطراف التي توفر فرص العمل والخدمات في القطاع. فقد يهدد هذا الخفض بفقدان دخل حوالي 18 ألف موظف بالوكالة، بل وأكثر من هذا العدد إذا أضيف إليهم من يعولونهم”.

وأشار البنك الدولي إلى أنه “على المدى الطويل، لن تتمكن المعونة وحدها من توفير الحافز للنمو، ولن تستطيع وقف تقويض التنمية في غزة. فأسواق القطاع غير قادرة حاليا على توفير فرص العمل ولا الدخل للمواطنين مما يخلق حالة إحباط لدى شريحة ضخمة منهم وخاصة الشباب. إن صادرات غزة لم تعد تشكل سوى نسبة ضئيلة من مستواها قبل الحصار وقطاع التصنيع انكمش بأكثر من 60% خلال السنوات العشرين الماضية. ولن يتمكن الاقتصاد من الاستمرار بدون الارتباط بالعالم الخارجي”.

ويبرز التقرير الشروط اللازمة لاستدامة الانتعاش الاقتصادي في غزة، وهي تتضمن وجود قطاع خاص قادر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية وزيادة صادراته السلعية والخدمية. ومن التدابير المطلوبة تخفيف القيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج، وتبسيط إجراءات التجارة عند المعبر التجاري لغزة وإعادة بناء الروابط التجارية مع الضفة الغربية وإسرائيل.