وزير الخارجية المصري يشارك بمؤتمر دعم الأونروا في روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يشارك وزير الخارجية المصري، سامح شكري الخميس في رئاسة المؤتمر الدولي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمقر منطمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بالعاصمة الايطالية روما، إلى جانب نظرائه في الأردن والسويد، وذلك باعتبار مصر الرئيس الحالي للجنة الاستشارية للوكالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن “الاجتماع يعقد على خلفية العجز المالي الكبير بموازنة الوكالة للعام 2018، بما أضحى يشكل تهديداً كبيراً للوكالة عبر تقليص قدراتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يستوجب إعادة تقييم الوضع القائم والتباحث بشأن السبل التي يتعين إتباعها لإيجاد حلول جذرية للأزمة الراهنة، بما في ذلك مصادر تمويل مبتكرة عبر المؤسسات الدولية وإنشاء شراكات جديدة مع الدول المانحة”.

وأشار أبو زيد، في مذكرة للخارجية بهذا الصدد، إلى أن “مصر تشدد في اتصالاتها مع كافة الأطراف الفاعلة على أهمية عدم الربط بين المساهمات المالية لأغراض إنسانية والمطالب ذات الطبيعة السياسية، لما لذلك الأمر من تسييس واضح لقضايا إنسانية في المقام الأو”. كما دعا إلى “تجنب اتخاذ قرارات مفاجئة تعرض العمل الإنساني في مجمله إلى مخاطر كبيرة، لاسيما وان الوقت المتاح أمام عمليات شحذ الموارد المالية من المانحين يعد ضيقا للغاية”

وأكد المتحدث الرسمي على “الدعم المصري المستمر لعمل الوكالة كأحد أدوات التعامل مع قضية اللاجئين كواحدة من قضايا الحل النهائي المحورية”، ونوه بـ”ضرورة الحفاظ على عمل الأونروا والإبقاء على المساهمات الواردة إليها لحين حل القضية بشكل نهائي”، موضحاً أن “ذلك ما توافق عليه المجتمع الدولي وفقا لما جاء في قرار الجمعية العامة رقم 194 المنشئ للوكالة”. كما لفت أبو زيد إلى أن “عمل واستمرار ولاية وكالة الغوث وهياكلها القائمة في ظل الظرف الإقليمي الحالي شديد الاضطراب هي ضرورة وليس ترفا”ً.