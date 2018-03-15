عريقات: طريق الإملاءات الذي تتبعه إدارة ترامب مصيره الفشل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن طريق الإملاءات الذي تتبعه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصيره الفشل.

وقال عريقات “إن حل المشاكل الانسانية في قطاع غزة يتم عبر رفع الحصار الإسرائيلي المفروض عليه براً وبحراً وجواً، ومن خلال إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية عبر الاحتكام لإرادة الشعب واستناداً إلى أسسس وركائز الشراكة السياسية القائمة على التعددية السياسية وليس تعدد السلطات”.

واضاف عريقات في تصريح أرسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “إن تباكي إدارة الرئيس ترامب على قطاع غزة من خلال كلمة جيسون غرينبلات أمام مؤتمر عُقد في البيت الأبيض لبحث الأوضاع الإنسانية في غزة، لا يعدو كونه مقدمة لنقل مسؤولية سلطة الاحتلال (إسرائيل) من قطاع غزة إلى جهات”.

وتابع “إنه تمهيد لدولة غزة كجزء من صفقة الرئيس ترامب الهادفة إلى إسقاط ملفات القدس واللاجئين من طاولة المفاوضات وفصل الضفة عن القطاع بهدف تدمير خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، واستبداله بالأمر الواقع المتمثل بالابرثايد”.

وتساءل عريقات “كيف يحرص غرينبلات على اوضاع غزة الانسانية بعد ان قطعت إدارة الرئيس ترامب مبلغ 300 ميلون دولار من مخصصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا) التي تقدم خدماتها لحولي 75% من سكان القطاع من اللاجئين”.

وأكد عريقات ان “تحقيق الوحدة الجغرافية للضفة والقطاع والقدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين هو أقصر الطرق لحل جميع مشاكل غزة”.