ناتو: أمل وثقة برؤية حكومة إيطالية ملتزمة بسياسته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، عن أمله برؤية حكومة إيطالية جديدة تلتزم بالخطوط العريضة وبمهام الحلف الأساسية.

وكان ستولتنبرغ يرد على أسئلة الصحفيين اليوم في بروكسل أثناء مؤتمر صحفي خُصص أساساً لعرض التقرير السنوي لأعمال الحلف، حيث قال “لننتظر ونرى تشكيلة الحكومة الإيطالية الجديدة”، حسب كلامه.

هذا وكانت العديد من الأحزاب الإيطالية الفائزة في الانتخابات العامة، قد عبرت عن رغبتها في تشجيع تحسين العلاقات الغربية – الروسية، وهو الأمر الذي قد يهدد وحدة المؤسسات الأوروبية والأطلسية معاً خلال الفترة القادمة.

وحاول ستولتنبرغ التعبير عن عدم قلق الحلف نتيجة الانتخابات الإيطالية، مشدداً على ضرورة أن تحافظ الدول الأعضاء فيه على وحدة صفها، والتزاماتها. واختتم كلامه حول هذا الموضوع بالتأكيد “نحن نثق بأن إيطاليا ستبقى حليفاً ملتزماً بسياسة ناتو”.