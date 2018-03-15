شكري لألفانو: استجلاء الحقيقة حول جريمة قتل ريجينى التزام سياسى لا يقبل الشك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة-روما- جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري لنظيره الايطالي أنجيلينو ألفانو “اعتزام مصر بذل كافة الجهود لاستجلاء الحقيقة حول جريمة قتل الباحث جوليو ريجينى وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، مع الإشارة إلى أن ذلك بمثابة التزام سياسى لا يقبل الشك”

وجاء ذلك خلال لقاء على هامش مشاركتهما الخميس في المؤتمر الدولي لدعم الأونروا المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما، حسبما افادت الخارجية المصرية

ووفق المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، فإن شكري أعرب خلال المقابلة مع ألفانو عن “تقدير مصر للجهود التي قامت بها الحكومة الحالية والوزير ألفانو لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، مع تطلعنا لتعزيز التعاون بين البلدين في ظل الحكومة الجديدة وعلي ضوء العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين”. كما أشاد وزير الخارجية، وفق أبو زيد، بـ”الإنجاز الذي حققته شركة ENI فيما يتعلق بحقل ظهر وهو الأمر الذي يعد من أبرز نجاحات التعاون المصري الإيطالي، ويدفع الجانبين إلي تشجيع استئناف انعقاد مجلس رجال الأعمال المصري الإيطالي المشترك.”