القائم بالأعمال الأمريكي بطرابلس يهاتف رئيس المجلس الأعلى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ تلقى رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي الخميس اتصالاً هاتفيًا من القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، عبرت خلاله عن إدانة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للهجوم الغادر الذي تعرض له موكب رئيس المجلس والوفد المرافق له.

وكان المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أعلن أمس أن رئيسه عبدالرحمن السويحلي والوفد المرافق له، تعرض لـ”كمين مُسلح وإطلاق نار أثناء زيارته لمدينتي غريان ويفرن”، وقد “نتج عن ذلك إصابة اثنين من عناصر الأمن والحماية التابعين للمجلس الأعلى للدولة واختطاف أربعة عناصر شرطة تابعين لمديرية أمن غريان”.

وأضاف مكتب السويحلي في بيان الخميس، إن ويليامز “دعت إلى ملاحقة المتورطين”، كما “تمنّت الشفاء العاجل للمصابين من عناصر الأمن”.

وتابع البيان “من جانبه أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة عن تقديره لهذا الموقف، وإصراره على الإستمرار في التواصل مع جميع الأطراف، وتجاوز كل التحديات للوصول إلى توافق وطني شامل”.