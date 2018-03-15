الحريري: إسرائيل التهديد الرئيس لأمن لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن إسرائيل تمثل التهديد الأمني الرئيس للبنان.

وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع الوزاري “بناء الثقة في لبنان: ضمان الأمن للبلاد وللمنطقة”، حول دعم قوات الأمن اللبنانية، الملتئم مقر وزارة الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا) الخميس، أضاف الحريري أن “إسرائيل هي التهديد الرئيس للبنان”، لذلك “نحن بحاجة إلى وضع حد لحالة يتعين علينا فيها التوصل إلى وقف إطلاق النار، بينما تواصل إسرائيل بناء الحواجز والشروع بخطط في اتجاه معاكس للأمن”.

وذكر رئيس الوزراء اللبناني أن “الهدف المشترك يجب أن يكون أمناً يمكن تحقيقه للبنان، وأمناً عملياً للمنطقة”. واختتم بالقول إن “جميع المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الهدوء في منطقتنا ذات قيمة كبيرة”.