ألفانو: نسعى لتحصين لبنان من الأزمات الإقليمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن بلاده تعمل الى جانب المجتمع الدولي “لجعل لبنان في مأمن من الأزمات الإقليمية”.

هذا ما طالب به الوزير ألفانو في افتتاح الاجتماع الوزاري “بناء الثقة في لبنان: ضمان الأمن للبلاد وللمنطقة”، حول دعم قوات الأمن اللبنانية، الملتئم بمقر وزارة الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا) الخميس، بحضور رئيس الوزراء باولو جينتيلوني، رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني .

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أن “دعم لبنان هو عنصر أساسي في مجال الحضارة الأوروبية”، مشيراً إلى أن “مهمة القوات الإيطالية المرابطة في لبنان ضمن القوة الأممية المؤقتة (يونيفيل) هي إحلال السلام والأمن مع احترام الثقافات والحضارات المحلية المختلفة”.

وذكر وزير الخارجية الإيطالي، أن “السياسة الخارجية الايطالية دافعت دائما عن هذه الصورة”، أي التنوع، “في لبنان وفي منطقة المتوسط ​​ضد افكار الاستقطاب والانقسام”، وذلك “لصالح الحوار والوساطة”.