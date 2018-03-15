جينتيلوني: سنزيد من التزام إيطاليا بأمن لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني “سنزيد التزامنا بدعم الأمن في لبنان”، مردفا “يجب علينا أن نفعل ذلك ونحن نريد فعله”.

وفي افتتاحه للاجتماع الوزاري “بناء الثقة في لبنان: ضمان الأمن للبلاد وللمنطقة”، حول دعم قوات الأمن اللبنانية، الملتئم بمقر وزارة الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا) الخميس، أضاف رئيس مجلس الوزراء “سنؤكد وجودنا ضمن القوة الأممية المؤقتة في لبنان (يونيفيل)”، والتي “تضم اليوم حوالي 1500 عسكري، وفي البعثات الثنائية الأخرى في إطار مسيرة ستستمر مع لقاءات أخرى؛ في نيسان/أبريل بباريس ومن ثم في بروكسل”.

وأشار رئيس الحكومة الإيطالية الى أن “هدفنا يتمثل بالمساهمة في استقرار بلد يعتمد عليه إلى حد كبير، استقرار منطقة المتوسط وأوروبا”.

أما من ناحية الهجرة، فقد أشار جينتيلوني الى أن “المثال اللبناني للتضامن ومساعدة اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى الثناء عليه، يجب أن يكون مثالاً يحتذى به من قبل الاتحاد الأوروبي”، وذلك “من أجل نهج شعاره المسؤولية والتضامن في الرد على نداءات المساعدة والدعم”.

هذا وينعقد الإجتماع بحضور رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أضافة الى وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو ونظيره اللبناني جبران باسيل، وغيرهم.