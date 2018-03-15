موغيريني: 50 مليون يورو أخرى من الاتحاد الأوروبي لأمن لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن تقديم مبلغ 50 مليون يورو أخرى لدعم الأمن في لبنان من قبل الإتحاد الأوروبي، وذلك على مدى السنوات حتى عام 2020.

وفي كلمتها خلال الاجتماع الوزاري “بناء الثقة في لبنان: ضمان الأمن للبلاد وللمنطقة”، حول دعم قوات الأمن اللبنانية، الملتئم بمقر وزارة الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا) الخميس، أشارت موغيريني إلى أن “الاتحاد الأوروبي قد استثمر منذ عام 2006، أكثر من 85 مليون يورو في المجال الأمني​​”، في لبنان.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن “معظم المبالغ الممنوحة التي أعلن عنها اليوم في روما “سيتم بها تمويل إجراءات تعزيز سيادة القانون، والأمن ومكافحة الإرهاب”، لافتة الى أن “عام 2018 يجب أن يشهد تركيزا محددا على الإدارة المتكاملة للحدود ومكافحة الإرهاب”.

ونوهت ممثلة الأمن والسياسة الخارجية الأوروبية بأن “صمود لبنان يمثل معجزة يومية في ظل الفوضى التي تسود الشرق الأوسط اليوم”، ورأت أن “القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الأخرى تعمل على تعزيز حضورها على الحدود مع سورية، والاستفادة من النجاح الذي حققته الصيف الماضي في منطقة عرسال”.

وخلصت موغيريني الى القول إن “هذا العمل مهم لمواصلة توسيع سلطة الدولة اللبنانية وضمان السيطرة الصارمة على الحدود”.