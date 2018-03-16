آسيا بيبي: سيمكنني الصلاة الآن بالمسبحة التي أهداني إياها البابا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصفت آسيا بيبي بـ”المعجزة”، المرأة المسيحية المحكوم عليها بالإعدام في باكستان بتهمة التجديف، قرار سجن مولتان الباكستاني، المحتجزة فيه حاليا، السماح لها بالإحتفاظ بالمسبحة الوردية التي أهداها لها البابا فرنسيس.

وبهذا الصدد، قالت آسيا بيبي في تصريحات لجمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية (ACS)، “إنها المرة الأولى خلال تسع سنوات، التي يُسمح لي فيها بالإحتفاظ بشيء ديني في زنزانتي”.

وكانت بيبي قد التقت في 12 آذار/مارس الجاري، زوجها عشيق وابنتها إيشام، لدى عودتهما من إيطاليا، حيث كان البابا قد استقبلهما في لقاء خاص. وفي تلك المناسبة، أعطى البابا الفتاة مسبحة إضافية لإيصالها لوالدتها، مؤكدا لها صلواته. وقد أبلغت الفتاة آسيا بكلمات البابا واللقاء المثير للعاطفة، حين احتضنت فرنسيس لأجل أمها، بناء على طلب هذه الأخيرة.

وقالت آسيا “أنني أتلقى هذه الهدية بتفانٍ وامتنان، وهذه المسبحة ستكون عزاءً كبيرا بالنسبة لي”، هكذا “كما تعزيني معرفة أن الأب الأقدس يصلي من أجلي ويفكر بي في هذه الظروف الصعبة”.

وقالت عون الكنيسة المتألمة، إن الإبنة والزوج، أخبرا آسيا عن حدث أمسية الـ24 من شباط/فبراير، عندما أضاءت الجمعية البابوية الملعب الروماني القديم (الكولوسيوم)، استذكارا للشهداء المسيحيين، وذكرها هي إيضا بشكل خاص من خلال شهادة أحبائها.

وبهذا الشأن، قالت بيبي إن “الاهتمام الدولي بقضيتي أمر أساسي بالنسبة لي، وفي الواقع إنه لهذا السبب تماما أنني ما أزال على قيد الحياة”. واختتمت بالقول “شكراً لجمعية (ACS) على كل ما تفعله، لا بالنسبة لي وحسب، بل ولجميع الضحايا الآخرين لقانون مكافحة التجديف، الذي يؤثر تجاوزه على الأقليات الدينية فوق كل شيء”.