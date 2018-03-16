مركز أستاللي اليسوعي يقدم تقرير 2018 عن الهجرة في 9 نيسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن مركز أستاللي اليسوعي لخدمات المهاجرين في روما، عن تقديم تقرير عام 2018 عن الهجرة، وذلك في الـ9 من نيسان/أبريل المقبل.

وقال المركز اليسوعي في بيان الجمعة، إن التقرير الذي يحمل عنوان “سنة من النشاطات لصالح طالبي اللجوء واللاجئين”، سيتم “تقديمه عند الساعة 11 صباحاً في قاعة سكوارتسينا بمسرح أرجنتينا”، وسط العاصمة.

وذكر البيان أنه “بعد الترحيب الافتتاحي من قبل وكيل قسم شؤون اللاجئين والمهاجرين في مجمع التنمية البشرية المتكاملة الفاتيكاني، مايكل تشيرني”، من المقرر أن “تكون هناك كلمتين لكل من رئيس هيئة الإذاعة والتلفزة الإيطالية (RAI)، مونيكا ماجّوني، ومدير مركز أستاللي الأب كاميللو ريبامونتي”، بينما “تدار الندوة من قبل مدير صحيفة (إيسبريسّو) ماركو داميلانو”.