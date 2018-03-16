اجتماع دولي – إيراني بشأن تنفيذ الاتفاق النووي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يعقد ممثلون عن الدول الأعضاء في مجموعة 5+1 والاتحاد الأوروبي وإيران اجتماعا دورياً اليوم في فيينا لاستعراض تنفيذ الاتفاق النووي الموقع بينهم عام 2015.

ووصفت إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد، اللقاء بـ”الدوري والاعتيادي”، والذي “سيوفر اللقاء فرصة لمعاينة تنفيذ الاتفاق وكافة القضايا المتصلة به”، حسب البيان الصادر عنها.

وستترأس الاجتماع الأمينة العامة لإدارة العلاقات الخارجية هيلغا شميت، ويحضره ممثلون عن الدول المنضوية تحت راية 5+1 (الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية)، بالإضافة إلى إيران.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت حرج، حيث يقترب الموعد الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاتخاذ قرار نهائي بالانسحاب من الاتفاق ما لم يتم إدخال تعديلات “مُرضية” عليه تعالج عدة مواضيع من أهمها الصواريخ البالستية الإيرانية.

إلى ذلك، يحرص الاتحاد الأوروبي على التأكيد على أن الاتفاق بدأ بالفعل يعطي نتائج إيجابية وألا مبرر لنسفه في الظروف الحالية.

وكانت مصادر أوروبية نفت أن تعمد الأطراف المشاركة في لقاء فيننا إلى مناقشة أي تعديلات على الاتفاق.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أن الاتحاد الأوروبي يرى أن الوقت لا زال مبكراً على الاعداد لسيناريوهات بديلة في حال انسحبت واشنطن من الاتفاق، قائلة إنه “ليس لدينا خطة، ولا يمكن التكهن بما سيحصل في المستقبل”، حسب كلامها.

يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، فشل خلال زيارته الأخيرة لطهران في إقناع الساسة هناك بفتح باب التفاوض بشأن الصواريخ البالستية، إرضاء للطرف الأمريكي وسعياً للحفاظ عل الاتفاق.

ومن المقرر أن يعود الملف النووي الإيراني إلى واجهة النقاش يوم الإثنين القادم خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل.