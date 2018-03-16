التايمز: نهج مينّيتي إزاء الهجرة مثال يُحتذى به

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت صحيفة التايمز البريطانية أن نهج وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي إزاء الهجرة، مثال يُحتذى به.

وفي مقال بعنوان “حلول ليبية: أزمة المهاجرين لا يمكن حلها بل تخفيفها فقط”، أكدت التايمز

أن الوزير مينّيتي “فتح طريق فن التفاوض على الساحة في ليبيا”، مما أدى الى “انخفاض تدفقات الهجرة بنسبة 70٪ في النصف الثاني من العام الماضي”.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن مينّيتي “نجح في مقصده من خلال المفاوضات مع رؤساء البلديات الليبيين وزعماء القبائل وتقديم المساعدة لخفر السواحل الليبي”، مذكرة بأنه “في كانون الأول/ديسمبر الماضي أنشأت روما وطرابلس وحدة مشتركة للعمل معا لمكافحة الاتجار بالبشر”، وأن “ليبيا أصدرت مذكرات اعتقال بحق أكثر من 200 شخص يشتبه بتورطهم” في الاتجار بالبشر.

وأوضحت الصحيفة أن أزمة اللاجئين “لم تنته بعد وربما لن تنته أبداً، فهناك حوالي 700 ألف لاجئ في ليبيا حالياً”، وقد “أعربت المنظمات الإنسانية عن مخاوف معقولة، من ناحية التكلفة البشرية المترتبة على تركهم هناك أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية”، كما “يدل نجاح اليمين المتطرف في إيطاليا، على الهجرة الجماعية تمثل تكلفة خطيرة لأوروبا”.

وتابعت الصحيفة اللندنية “نرى في ليبيا المؤشرات الأولى لما قد يبدو إدارة طويلة الأمد لمشكلة غير قابلة للحل”، واختتمت بالقول إن “حقيقة عدم وجود إجابات سهلة لا يعني غياب الإجابات كليا”.