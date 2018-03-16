ممثل عن الخارجية الإيطالية بمؤتمر النيجر لمناهضة الإتجار بالبشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، إن المدير العام لمكتب سياسات الهجرة لويجي ماريّا ڤينيالي، سيمثلها في المؤتمر الذي يفتتح الجمعة في عاصمة النيجر، نيامي.

وذكر بيان لمقر الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا)، أن “الاجتماع الدولي يشهد مشاركة مشتركة لوزارت الخارجية والداخلية لكل من إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، بوركينا فاسو، ساحل العاج، غينيا، ليبيا، مالي، موريتانيا، النيجر، السنغال وتشاد”.

وأشار البيان الى أن “المؤتمر يهدف إلى تبادل الحلول لمواجهة تحدي الهجرة غير النظامية، وتنسيق الجهود ضد شبكات المتاجرين بالبشر، والجمع بين مبادرات التضامن ومشاريع التعاون والدعم الأمني”​​، وذلك “من خلال تعزيز قدرات المراقبة الإقليمية للدول الافريقية”.

ونوهت مذكرة الخارجية بأن “المؤتمر يأتي تابعا تشغيليا لمؤتمر الاتحاد الأوروبي – الاتحاد الافريقي الذي عقد في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2017″، وهو “يستأنف تصميم وفحوى المؤتمرين مع بلدان العبور لتدفقات الهجرة، اللذين ترأسهما في روما وزير الخارجية أنجلينو ألفانو في تموز/يوليو 2017 وشباط/فبراير 2018”.