مسؤول فاتيكاني: العقود المؤقتة ليست حلاً لمشكلة العمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنوة – رأى مسؤول فاتيكاني أن العقود التوظيفية المؤقتة لا تمثل حلاً لمشكلة قطاع العمل.

وفي عظته خلال قدّاس مكرس لعالم العمل، احتفل به في كاتدرائية جنوة (شمال)، أضاف رئيس أساقفة المدينة ورئيس مجلس الأساقفة الأوروبيين، الكاردينال أنجيلو بانياسكو، أن “الأرقام التي يتم نشرها عن قطاع العمل، من قبل هيئات مختصة أيضا، يجب تقييمها من حيث عقود العمل الدائمية”، لأن “اليقين المعقول وحده من ناحية العمل يسمح لنا بالتخطيط للغد”، وأنه “طالما كانت الوظائف مؤقتة، فلا يمكن التغنّي بالنصر”.

وأضاف الكاردينال بانياسكو أن “الأمر نصب أعين الجميع”، والذي “على الرغم من العلامات الإيجابية لبعض النمو في مجال التنمية الشاملة”، إلا أن “مجال العمل ما يزال يمثل قضية شائكة ومفتوحة على نحو مؤلم”. وذكر أنه “بلدا لا يتيح إمكانية العمل لجميع مواطنيه، مصيره الركود الاقتصادي والإفتقار الثقافي والأنثروبولوجي”، حيث “لا يمكنه الاستفادة من رأس المال البشري، الذي يمثل الثروة الأولى لأي شعب”.

وأشار المسؤول الفاتيكاني الى أن “إيطاليا تبدو بلداً مغلفاً، أي سجين بيروقراطيته الخاصة”، مبينا أنه “في كثير من الأحيان يتم منع الخير واقعيا لضمان أن تسير الأمور على ما يرام، وغالبا ما لا تحبذ روح المبادرة لدى الناس”، واختتم بالقول إن “على السياسة أن تقلل من إنتاج الورق والأختام، وأن تنتج بدلا منها، ما هو ضروري للنمو، كالبحوث والصناعة والتجارة، وإبقاء الأسرة في المركز دائما”.