السلطة الفلسطينية: مؤتمر روما بدد أحلام تصفية الأونروا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – رأت السلطة الفلسطينية إن نتائج المؤتمر الاستثنائي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما أمس الخميس قد بدد أحلام تصفية الوكالة الأممية.

وقال القائم بأعمال وزارة الإعلام ، فايز أبو عيطة أن “نتائج المؤتمر الاستثنائي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في روما، بددت أحلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الساعية إلى تصفية هذه المنظمة الدولية، والممارسة لسياسات الترهيب وتجفيف المساعدات، والابتزاز السياسي الرخيص”.

واضاف في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “إن تعهدات دول العالم بسد 100 مليون دولار من العجز الذي تعانيه الوكالة، يثبت فشل الإملاءات الأمريكية، والمحاولات الإسرائيلية المحمومة لشطب القرارات الدولية، التي كفلت حقوق اللاجئين وخاصة القرار 194”.

ورأى ابو عيطة أن “دعم الأشقاء والأصدقاء في العالم، وحضور وزراء خارجية الأردن ومصر والسويد، ومشاركة أكثر من 75 دولة لمؤتمر روما، يؤكد أن قضية اللاجئين ستظل شاهدة حية على إرهاب الاحتلال، ولن تحل إلا بقرارات الشرعية الدولية”.