الفاتيكان الحكم على أسقف بتهمة الإستغلال الجنسي للأطفال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أصدرت المحكمة الكنسية الفاتيكانية حكما أوليا بحق رئيس أساقفة غوام (جزيرة غرب المحيط الهادئ)، أنتوني أبورون (72 سنة)، من الرهبان الكبوشيين الصغار.

وكان الأسقف قد أقدم على عزل نفسه من جميع وظائفه بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على أحد القاصرين عندما كان كاهناً، قبل أربعين عاما.

وقالت المحكمة الرسولية التابعة لمجمع عقيدة الإيمان، في مذكرة الجمعة، إن “أبورون اعتبر مذنبا ببعض الاتهامات”، الموجهة إليه، وقد “فرض عليه التنحي عن منصبه وحظر إقامته في مقر أبرشية غوام”.

وذكّرت محكمة المجمع الفاتيكاني بأنه “نظرا لتعلق الأمر بحكم ابتدائي”، فإن “العقوبة تظل خاضعة لأي استئناف”، وأنه “في غياب ذلك، تصبح العقوبة نهائية وفعالة حتى صدور القرار الأخير في القضية”.