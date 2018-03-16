بلجيكا: الحكومة توقف العمل باتفاق مع السعودية بشأن إدارة المركز الإسلامي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قررت الحكومة البلجيكية اليوم الانسحاب من الاتفاقية المعقودة، قبل عقود، مع المملكة العربية السعودية والذي يمنح الرياض امتياز إدارة المركز الإسلامي في العاصمة بروكسل.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن القرار اتخذ اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء المصغر وأنه يعني أن الاتفاقية أصبحت لاغية. ويأتي هذا القرار “تنفيذاً لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية حول هجمات بروكسل في آذار/ مارس 2016″، وفق تلك المصادر.

وكانت اللجنة المذكورة أوصت الحكومة بوضع حد لـ”تدخل” الدول الأجنبية بعمليات إدارة وتمويل المؤسسات الدينية الإسلامية في البلاد، استناداً إلى معطيات ومعلومات اعتبرتها أدلة على قيام المركز بـ”نشر أفكار متشددة” في الأوساط الإسلامية في البلاد.

وسيؤدي قرار اليوم إلى بدء مرحلة من الاتصالات بين السلطات المحلية والمؤسسات الدينية الإسلامية في البلاد، لإنشاء هيئة جديدة مشتركة تضطلع بمهمة إدارة المساجد في البلاد.

ومن المقرر أيضاً أن تضطلع هذه الهيئة، المأمول تشكيلها خلال عام واحد، بمهمة تدريب الأئمة ليتم نشر خطاب إسلامي “معتدل يتناسب مع القيم الأوروبية العصرية”، كما تريد السلطات الفيدرالية.

وكانت قضية “تورط” المركز الإسلامي بتمويل أنشطة تؤدي إلى نشر خطاب متطرف في البلاد وفي مختلف أنحاء أوروبا، قد أثارت جدلاً حاداً في الأروقة الاجتماعية في البلاد، وذلك بعد كل من هجمات باريس 2015 وبروكسل 2016.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت خلال العام الماضي عن قبولها التنازل عن الامتياز الممنوح لها وإيلاء مهمة إدارة المركز إلى السلطات المحلية.

وكانت الحكومة الفيدرالية البلجيكية قد منحت منذ ستينيات القرن الماضي، امتيازاً للمملكة العربية السعودية لإدارة المركز الذي يتضمن مسجداً ومركزاً ثقافياً.