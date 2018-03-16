جينتيلوني يهاتف نظيرته البريطانية متضامنا بقضية التسمم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد رئيس الوزراء الايطالي، باولو جينتيلوني إدانته لـ”العمل الخطير في ساليزبري” ببريطانيا، حيث تمّ استخدام غاز الأعصاب لتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وإبنته.

وفي محادثة هاتفية جرت في وقت متأخر من صباح الجمعة بين جنتيلوني ونظيرته البريطانية تيريزا ماي أبدى الأول “التضامن الإيطالي الكامل مع السلطات البريطانية والثقة بأنها ستكون قادرة على تحديد ومعاقبة المذنبين في الفعل بالتجرؤ باستخدام السلاح الكيميائي”.

كما شدد رئيس الحكومة الايطالية، حسبما أفادت مصادر برئاسة الوزراء في روما، على “الشرعية الكاملة لطلب بريطانيا الحصول على إجابات واضحة وشاملة من روسيا حول دورها في هذا الحادث الخطير للغاية”.

واتفق جينتيلوني وماي على أهمية إبراز التضامن مع بريطانيا بشأن هذه المسألة في أروقة حلف شمال الاطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي في ضوء القمة الأوروبية يوم الخميس المقبل في بروكسل.