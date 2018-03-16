إيني تبدي تفاؤلا بحل أزمة التنقيب عن الغاز بين قبرص وتركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لندن-نفى الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي نية الانسحاب من مشروع للتنقيب عن الغاز الطبيعي بالمياه القبرصية شرق المتوسط، بعد تفجر ازمة بين أنقرة ونيقوسيا واعتراض البحرية التركية خلال الاسابيع الماضية لسفينة حفر تابعة لـإيني قبالة مياه قبرص

وقال المسؤول الأول بعملاق الطاقة الايطالي في معرض تقديمه لخطة إيني للاعوام 2018-2021 ، في العاصمة البريطانية، “لا نعتقد أننا سنرحل، كانت هناك مشكلة صغيرة في قبرص ونحن ننتظر … نحن في انتظار اتخاذ إجراءات دبلوماسية على المستوى الأوروبي وفي البلدان المختلفة المعنية”.

واضاف ديسكالزي “إننا لسنا قلقين بشكل خاص ونحن متفائلون بأنه يمكن التوصل إلى حل إيجابي”، على حد وصفه

وتتهم تركيا جمهورية قبرص (الشق اليوناني من الجزيرة المقسمة والمتنازع عليها) بتجاهل حقوق القبارصة الأتراك (الشطر الشمالي لقبرص) في الموارد الطبيعية الخاصة بالجزيرة.