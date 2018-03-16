مصدر أوروبي: لم نبلغ رسمياً عن اجتماع استانبول بشأن سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد مصدر أوروبي أن المعنيين في بروكسل علموا بموعد انعقاد القمة الثلاثية في استانبول بين الدول الراعية لعملية آستانة (روسيا، تركيا وإيران)، عبر وسائل الاعلام.

ونفى المصدر في رد على سؤال وجهته له (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم، وجود أي اتصالات بين بروكسل والعواصم الثلاث بخصوص مثل هذه الاجتماعات، وهي عبارة برأيه عن لقاءات ثلاثية مخصصة لبحث مواضيع عسكرية الطابع مثل مناطق خفض التصعيد.

ويرى المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الاتحاد غير معني بمثل هذه الاجتماعات، “و السبب أننا لسنا طرفاً عسكرياً في الصراع الدائر في سورية”، على حد قوله.

وفي سياق متصل، كانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، قد بعثت برسالة إلى وزراء خارجية الدول الثلاث قبل أسابيع لحثهم تحمل مسؤولياتهم في تطبيق القرار الأممي 2401، الخاص بهدنة كاملة في سورية لمدة 30 يوماً، ولكن “لم يصلنا أي رد رسمي على هذه الرسالة بعد”، وفق المصدر نفسه.

هذا ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تطورات الوضع في سورية يوم الاثنين القادم خلال اجتماعهم الدوري في بروكسل، حيث سيلتقون المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا.

ويريد الاتحاد الأوروبي إعادة التأكيد على دعمه لجهود الأمم المتحدة الراعية لعملية جنيف، تلك العملية التي، برأيه، الإطار الأكثر صدقية لحل الأزمة السورية.