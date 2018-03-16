الاتحاد الأوروبي: مجموعة 5+1 تؤكد على تنفيذ إيران للاتفاق النووي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيينا – بروكسل – أكد المشاركون في اجتماع مجموعة 5+1 وإيران على استمرار الأخيرة باحترام التزاماتها بشأن الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وكان ممثلون عن كل من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية) إضافة إلى ألمانيا، عقدوا اجتماعهم الثامن في فيينا مع إيران لمعاينة مدى التزام الاخيرة بالاتفاق، الذي أخضع برنامجها النووي لضوابط دولية صارمة.

وكان الاتحاد الأوروبي لعب دوراً هاماً في عملية تنسيق المواقف بين مجموعة 5+1 وإيران، طيلة سنوات التفاوض، كما أنه يشارك في الاجتماعات التقييمية لمراقبة تنفيذ الاتفاق.

وناقش المشاركون التقرير العاشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة المعنية بمراقبة تنفيذ الاتفاق والذي توصل إلى حقيقة مفادها بأن ايران مستمرة في احترام ما وقعت عليه.

كما ذكر المشاركون، حسب بيان صدر عن إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم، بالحاجة إلى الاستمرار في مواصلة رفع العقوبات التي كانت فرضت على إيران قبل توقيع الاتفاق.

وجاء في البيان الأوروبي “أكد جميع المشاركين على ضرورة الاستمرار باحترام التزاماتهم في إطار هذا الاتفاق ، وعلى الحادة على ضمان تنفيذها كاملة بحسن نية وفي جو بناء”.

ويكتسي لقاء اليوم أهمية قصوى، خاصة مع اقتراب الموعد الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبت في مصير الاتفاق.