روما تعلن القبض على ثلاثة ليبيين بتهمة خطف ومقتل إيطاليين بصبراتة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات في روما أنه ألقي القبض على ثلاثة ليبيين بتهمة خطف أربعة ومقتل اثنين منهما من الفنيين الايطاليين بشركة بوناتي للإنشاءات في صبراتة في 19 تموز/يوليو من عام 2015، جيمعهم اعترفوا بإنتمائم لتنظيم الدولة (داعش) وكانوا محتجزين بسجن في طرابلس لجرائم أخرى.

وتمكنت قوات الامن الليبية من تحرير اثنين من الرهائن الايطاليين، بينما لقي كل من فاوستو بيانو وسالفاتور فايلّا مصرعهم في تبادل لإطلاق النار بين قوات الامن والخاطفين في الثالث من شهر آذار/مارس 2016.

وحسب السلطات الايطالية، فإن الليبيين الثلاثة، بينهم سائق الرهائن الايطاليين، اعترفوا بتخطيطهم وتنفيذهم للجريمة من أجل تمويل تنظيم داعش في ليبيا.

وأصدر المدعي العام سيرجيو كولايوكو أوامر الاعتقال بحق الليبيين الثلاثة بتهمة ارتكاب عملية خطف بدافع الإرهاب تفاقمت بسبب وفاة رهينتين. وحسب السلطات الايطالية فقد شارك حوالي عشرة أشخاص آخرين في عملية الخطف لقوا جميعهم مصرعهم أثناء تبادل إطلاق النار مع القوات الأمنية المحلية.