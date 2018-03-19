عباس والسيسي يبحثان هاتفيا التطورات بالمنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السياسي التطورات السياسية والمصالحة الفلسطينية في إتصال هاتفي هانفي اليوم الإثنين.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في تصريح نشرته الوكالة الرسمية إنه جرى في الإتصال الهاتفي “استعراض كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية بين البلدين”.

وأضافت “كما تم التطرق إلى العملية السياسية المتوقفة، والأوضاع في قطاع غزة، وآخر المستجدات في الأرض الفلسطينية، والمنطقة”.

وجاء الإتصال الهاتفي قبل ساعات من اجتماع للقيادة الفلسطينية، مساء اليوم، لبحث التطورات في غزة ما بعد استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قبل أيام.

وقال مسؤولون في حركة (فتح) أن الإجتماع سيعتمد عدة قرارات تتعلق بغزة وهو ما حذرت حركة (حماس) من تأثيره على مجمل عملية المصالحة اتي تقودها مصر.

ومن جهته، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي بأن السيسي تباحث مع عباس حول “التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث تم التأكيد على ضرورة المضي قدماً في جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية والعمل على احتواء أي خلافات والتغلب على جميع الصعوبات التي تواجه تلك الجهود بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق”.

واضاف في بيان “كما تمت مناقشة أخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات العربية والإقليمية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور الدوري بين الرئيسين”.

وتابع المُتحدث الرسمي المصري أن “الرئيس الفلسطيني أعرب من جانبه عن خالص التقدير لجهود ومواقف مصر التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مشيراً الي ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة. وقد اتفق الرئيسان على مواصلة التشاور والتنسيق ازاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”.