المدعي العام بروما يقيّم تحقيقات وفاة الفتاة المصرية-الايطالية مريم ببريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- سيشهد مكتب المدعي العام في روما اجتماعا في وقت لاحق اليوم الاثنين لتقييم التحقيقات المتعلقة بوفاة الفتاة طالبة كلية الهندسة، التي تحمل الجينسيتن المصرية والايطالية، مريم مصطفى (18عاماً) الابعاء الماضي إثر تعرضها لاعتداء بالضرب من فتيات في مدينة نوتنغهام (شمال لندن).

ويتواصل المحققون الايطاليون، بالتنسيق مع المدعي العام سيرجيو كولايوكّو، مع نظرائهم البريطانيين الذين يحققون في الحادثة، كما ستطلب روما الحصول على جميع الوثائق المتعلقة بالملف.

وكانت الخارجية الايطالية قد أعربت في وقت سابق عن “تعاطفها العميق وقربها من عائلة مريم مصطفى، التي قُتلت بوحشية في نوتنغهام، فضلاً عن الأمل في تقديم مرتكبي هذه الجريمة البشعة إلى العدالة”.

وافادت الخارجية بأن السفير الايطالي لدى بريطانيا، رافايلي ترومبيتّا “يتابع القضية شخصيا” وعلى تواصل من نظيره المصري، حيث جدد دعم روما “لكل تحرك من السفارة المصرية يهدف إلى التوصل إلى الحقيقة في أقرب وقت ممكن”.

كاما أشار السفير إلى أن والد مريم أكد على أنه “توجه أولا إلى السفارة المصرية قبل تلك الإيطالية” بإعتبار أن “الأولوية هي دفن ابنته في مصر، كما ترغب الأسرة”.