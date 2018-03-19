وزير الخارجية البريطاني: غضب من تهرب روسيا من مسؤولياتها تجاه تسميم الجاسوس السابق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون عن غضبه الشديد إزاء ت”هرب روسيا من مسؤولياتها” في موضوع تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبل وابنته على الأراضي البريطانية مطلع الشهر الحالي.

ووصف جونسون، بـ” الاستراتيجية المرفوضة” الموقف الروسي تجاه قضية تسميم الجاسوس السابق، وذلك في تصريحات له لدى وصوله اليوم إلى مقر انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وعبر جونسون عن تأكد بلاده من “ضلوع روسيا” في انتاج غاز الأعصاب نوفيتشوك، والذي استخدم في عملة التسميم، وقال “أنا أرفض النفي الروسي في هذا المجال”، على حد تعبره.

وأوضح الوزير البريطاني أن بلاده تصرفت تماماً بموجب التزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن خبراء دوليين من منظمة حظر انتاج الأسلحة الكيمياوية سيصلون اليوم الاثنين إلى بريطانيا لأخذ عينات من الغاز المستعمل في الاعتداء على سكريبل.

ولفت إلى أن كل دول الاتحاد الأوروبي عانت على مدى السنوات الماضية ولا تزال تعاني من التصرفات “المدمرة” لروسيا.

هذا وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد قد عبروا عن تضامنهم مع بريطانيا تجاه “التهديد” الروسي.

ومن المقرر أن يناقش الوزراء مواضيع متعددة منها الوضع في سورية وإيران، وأيضاً كوريا الشمالية.