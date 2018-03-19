الاتحاد الأوروبي يضيف مسؤولين سوريين على قائمة عقوباته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر الاتحاد الأوروبي إضافة أسماء أربعة مسؤولين سوريين إلى قائمة عقوباته على خلفية مزاعم بالضلوع في استخدام أسلحة كيمياوية خلال الصراع الدائر في البلاد.

ويتهم الاتحاد الأوروبي هؤلاء بلعب دور هام في تطوير الأسلحة الكيمياوية واستخدامها ضد المدنيين، حيث “يأتي القرار في إطار عمل بروكسل على محاربة انتشار واستخدام الأسلحة الكيمياوية”، حسب البيان الصادر عن وزراء خارجية الدول الأعضاء المجتمعين اليوم في بروكسل.

ويؤكد البيان الأوروبي أن من بين المسؤولين الأربعة، لم تُكشف أسماؤهم بعد، مسؤول عسكري عالي الرتبة وثلاثة علماء وخبراء يعملون في مركز البحوث العلمية في سورية، وهو، أي المركز، الهيئة السياسية المكلفة تطوير المنتجات الكيمياوية والأسلحة غير التقليدية في سورية، حسب الرأي الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن مركز البحوث العلمية السوري يخضع منذ عام 2011 لإجراءات مشددة بموجب العقوبات الأوروبية.

و يبلغ عدد السوريين المشمولين بالعقوبات الأوروبية 261 مسؤولاً، إذ قررت بروكسل تجميد أصول أموالهم ومنعهم من دخول أراضي دولها الأعضاء، وذلك بسبب مسؤوليتهم، دائماً حسب الرأي الأوروبي، عن عمليات قمع وهجمات ضد المدنيين في داخل البلاد.

كما كان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات وإجراءات مشددة على 67 هيئة وشركة سورية تعمل في قطاعات متعددة وذلك بشكل متدرج منذ اندلاع الصراع في هذا البلد منذ عام 2011.

وجاء في البيان تعبير الاتحاد الأوروبي عن التزامه بدعم حل سياسي مستدام للصراع السوري ضمن إطار عملية جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة.

ويتزامن فرض هذه العقوبات مع مشاورات يجريها رؤساء الدبلوماسية الأوروبية اليوم في بروكسل مع المبعوث الدولي لسورية ستافان دي ميستورا.