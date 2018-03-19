البابا: الرّق والبغاء جريمتان ضد الإنسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – وصف البابا فرنسيس بـ”المثير للاشمئزاز”، الاتجار بالبشر والبغاء، قائلا “إنهما من جرائم ضد الإنسانية، تنشأ عن عقلية مريضة ينبغي بموجبها استغلال النساء”.

وخلال حديثه مع شباب كلية (ماريا ماتر اكليزيا) الدولية البابوية في روما، الاثنين، شدد البابا على أنه “لم تنجح أية حركة نسوية في إزالة هذه العقلية من الضمير الذكري، ومن التصوّر العام”. مبينا أن “هذا المرض، وطريقة التفكير هذه في المجتمع، جريمة ضد الإنسانية”.

وعاد البابا الى القول إن “البغاء مشكلة خطيرة، وأود من الشباب أن يحاربوا هذه الممارسة”، وأردف “من فضلكم، من لديه هذه العادة، عليه التوقف عنها!”. وحث الشباب على قول “لا” للبغاء. وحذّر من أن “منْ يذهب مع الغانيات، فهذا العمل لا يعد ممارسة للحب، بل إنه تعذيب امرأة”، واختتم مؤكدا أن “علينا ألا نخلط بين هذين المصطلحين”.