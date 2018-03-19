المجلس الرئاسي الليبي: الطويل بمحادثات القاهرة لتوحيد الجيش تحت السلطة المدنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أكد المتحدث باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد سلاك وجود رئيس الاركان اللواء عبدالرحمن الطويل على رأس وفد لحضور اجتماعات القاهرة لتوحيد الجيش الليبي، برعاية السلطات المصرية.

وأضاف سلاك خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بالعاصمة طرابلس أن “من النقاط المهمة والمتعارف عليها هي ان تكون المؤسسة العسكرية خاضعة لسلطة مدنية”.

يشار الى ان المشير خليفة حفتر، المعيّن من مجلس النواب الليبي قائدا عاما للجيش الوطني، وصل امس إلى القاهرة لحضور الجولة السادسة من جلسات الحوار لتوحيد مؤسسة الجيش الليبي برعاية اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا.

وناقشت الجولة الماضية مختلف الأفكار والحلول لتدشين مرحلة جديدة على مسيرة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، حيث تم تشكيل مجموعة من اللجان الفنية التخصصية لبحث آليات توحيد المؤسسة العسكرية ودراسة كافة الشواغل التى تدعم تحقيق هذا المسار.