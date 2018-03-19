البابا بشأن الغلمانية: خير لرجل الدين أن يفقد دعوته من أن يكون كاهناً مريضاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس “خير لرجل الدين أن يفقد دعوته من أن يكون كاهناً مريضاً قد يسيء للآخرين”، تعليقا على انتشار ظاهرة الغلمانية بين الكهنة، أو الولع بالأطفال.

وخلال حديثه مع شباب كلية (ماريّا ماتر اكليزيا) الدولية البابوية في روما، الاثنين، أضاف البابا أنه “عندما نقرأ مَحاضر قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال، نرى أن الضحايا حرموا من النمو، الحرية والتنشئة الوجدانية”، مبينا أن “رجال الدين انتهى بهم الأمر الى إرتكاب ذلك لأنهم لم يتلقوا تنشئة عاطفية صحيحة”.

وأشار البابا الى “الحاجة إلى تنشئة روحية، وإلى إعداد فكري وإجتماعي ورسولي أيضا”، موضحا أن “هذه هي الأركان الأربعة للتنشئة الدينية، منذ البداية وحسب الجرعات الكافية لكل مرحلة من الحياة”، لكن “دون إهمال أي منها، فخلافا لذلك يفتقر المرء الى النضج النفسي”،

وخلص البابا الى القول إن “الحمائية إذا كانت شديدة للغاية من قبل المرء، فإن النتيجة هي العقم”، وذلك “كالأم التي تفرط بحماية طفلها، لتلغي شخصيته ولا تسمح له بالنمو والتحرّر”.