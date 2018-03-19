أوروبا تتضامن مع بريطانيا بشأن هجوم ساليسبري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن ادانتهم الحازمة للهجوم الذي استهدف الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبل في ساليستبري في المملكة المتحدة بداية الشهر الحالي.

جاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عن الوزراء المجتمعين اليوم في بروكسل، والذي قال “نشعر بالصدمة إزاء الاستخدام العدائي لمستحضر كيمياوي على أراضي الاتحاد الأوروبي، لأول مرة منذ أكثر من 70 عاماً”، وفق النص.

وأشار البيان بوضوح إلى أن المستحضر المستخدم في الهجوم هو نوع من غازات الأعصاب التي طورتها روسيا.

ووصف الوزراء في بيانهم بـ”غير المقبول” التصرف الروسي، مشيرين إلى أنه يخالف كل قواعد القانوني الدولي ويقوض النظام القائم على القواعد والقوانين.

ورحب الوزراء بالتزام بريطانيا بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في التحقيق في الهجوم، داعين روسيا إلى معالجة المسائل والرد على التساؤلات التي طرحتها لندن.

وعبر الاتحاد، مرة أخرى، عن تضامنه غير المشروط مع الحكومة البريطانية، ودعم جهودها للكشف عن المسؤولين عن الجريمة وتقديمهم للعدالة.

ولكن البيان خلا من أي ذكر لأي إجراء أوروبي جماعي للتعامل مع تداعيات هذا الهجوم.

وكانت حادثة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبل وابنته، والتي أدت أيضاً إل إصابة شرطي بريطاني، قد أدت إلى توتر شديد بين لندن وموسكو، المتهم الأول، بنظر الدول الغربية، بالمسؤولية عما حدث.