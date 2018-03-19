عباس: موقفنا هو أن يكون كل شيء في غزة بيد القيادة الشرعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه “بصفتي رئيسا للشعب الفلسطيني قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة من أجل المحافظة على المشروع الوطني”.

وقال في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية مساء الإثنين في رام الله، إن “(حماس) تقف وراء الاعتداء على رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ومدير المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج”، واضاف أن “الذي حصل لن يمر ولن نسمح له بأن يمر”.

واضاف أبو مازن “لو نجحت عملية اغتيال الحمد الله وفرج لكانت نتائجها كارثية على شعبنا وأدت لقيام حرب أهلية فلسطينية”. وتابع “لا يوجد طرفي انقسام، بل هناك طرف واحد يكرس الانقسام ويفرض سلطة أمر واقع غير شرعية”.

وفي إشارة إلى (حماس)، قال “إما أن نتحمل مسؤولية كل شيء في قطاع غزة أو تتحمله سلطة الأمر الواقع”، وأضاف “موقفنا هو أن يكون كل شيء في غزة بيد القيادة الشرعية”.

من جهة ثانية فقد اشار الرئيس الفلسطيني إلى أن السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان “سفير أميركا في تل ابيب هو مستوطن ويسكن مستوطن”.