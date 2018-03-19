سوريون يدينون الانتهاكات التي قامت بها الفصائل المسلحة في عفرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب ناشطون سوريون معارضون عن استيائهم من “الانتهاكات التي قام بها مقاتلو الفصائل العسكرية المسلحة المشاركة في عملية (غص الزيتون) بعد سيطرتهم على دينة عفرين شمال غرب سورية”، وشددوا على “ضرورة وضع حد من قبل الجيش التركي وقادة الفصائل السورية المقاتلة لهذه الانتهاكات”.

وفي بيان صدر الاثنين ووقعه (ناشطو الثورة السورية) أعربوا عن أسفهم وحزنهم “من الانتهاكات التي طالت الأهالي في منطقة عفرين وما حولها”، والتي “قام بها عناصر ومجموعات تنتمي إلى بعض الفصائل المسلحة المشتركة في العملية التي أعلنت رئاسة الأركان التركية عن انطلاقها في 20 كانون الثاني/يناير الماضي ضد الميليشيات الكردية التي سيطرت على مدينة عفرين”.

وطالب الناشطون “الجيش التركي وقادة الفصائل بتحمّل مسؤوليتهم الكبيرة في الحد من السرقات والتجاوزات التي حصلت في عفرين ومناطقها من قبل عناصر ومجموعات”، قالوا إنها “تنتمي إلى عصابات ألصقت نفسها بالجيش الحر”، كما طالبوا بـ”الضرب على يد الجناة بقبضة من حديد ومحاسبة المسيئين فوراً”، وكذلك “العمل على الاعتذار للأهالي وردّ الحقوق لمستحقيها أو تعويضهم”.

وكانت قد انتشرت صور ومقاطع فيديو لأفراد ومجموعات يرتدون الزي العسكري، من داخل مدينة عفرين وما حولها، يحاولون السطو على ممتلكات الأهالي من جرارات وأشياء تجارية وشخصية، ولم يصدر أي بيان من تركيا تجاه هذه الممارسات التي قال أكراد وعرب من أهالي المنطقة إنها انتهاكات من المهاجمين للمدينة تجري تحت نظر الفصائل المقاتلة التي سيطرت على المدينة.

في هذا السياق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عمليات نهب و”تعفيش” لممتلكات المواطنين في مدينة عفرين قد حصلت من قبل القوات الموالية لتركيا التي دخلت إلى المدينة، وهناك أشرطة مصورة عن قيام مقاتلي عملية (غصن الزيتون) بالتنكيل بمواطنين فضلوا البقاء في المدينة، وأن المدنيين الذين نزحوا من منطقة عفرين يواجهون أوضاعاً مأساوية صعبة، ولم يتم مساعدتهم من أي منظمات أممية أو أية منظمات أخرى، والكثير منهم غير قادرين على إيجاد مكان أمن أو مأوى لأطفالهم، وقال المركز “للأسف هناك منظمات سورية قدمت تقاريراً كاذبة عن الوضع في عفرين للأمم المتحدة، كي لا تزعج الطرف التركي الذي يسمح لها بالنشاط على أراضيه”.

وسيطرت فصائل من “الجيش السوري الحر” (الأحد) بدعم من الجيش التركي، بالكامل على مدينة عفرين بعد أن انسحبت منها وحدات حماية الشعب وقوات سورية الديمقراطية (قسد) التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، لتستكمل تركيا هدفها المرحلي الأول من عملية (غصن الزيتون).

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن القوات التركية ومقاتلي المعارضة المتحالفين معها سيطروا على المدينة، وإن “أغلب الإرهابيين ولوا الأدبار، وقواتنا الخاصة وأفراد من الجيش السوري الحر يُطهّرون المدينة من بقايا الألغام التي تركها هؤلاء وراءهم، وفي وسط عفرين ترفرف رموز الثقة والاستقرار بدلًا من أسمال الإرهابيين”، في إشارة إلى رفع العلم التركي ورايات الجيش السوري الحر.

إلى ذلك، أكّد ناطق باسم القوات المنضوية ضمن عملية (غصن الزيتون) أن الفصائل المسلحة التابعة للجيش الحر دخلت المدينة من ثلاثة جهات (الشمال والشرق والغرب) دون أي مقاومة تُذكر، وأن القوات التي سيطرت على المدينة لم تجد أثرًا لمقاتلي الميليشيات الكردية التي كانت تُسيطر على المدينة بعد أن انسحبت إلى مناطق سيرة النظام السوري، فيما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى حصول اشتباكات في بعض المناطق في المدينة.

وقال الجيش التركي في بيان إن القوات المسلحة تُمشّط الشوارع لتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة بدائية الصنع التي تركها المقاتلون الأكراد خلفهم.

ونزح من المدينة آلاف المدنيين، من الصعب تحديد عددهم في الوقت الراهن، وفيما تقول مصادر محلية عربية إن عددهم يُقارب الـ20 ألف نازح، تقول مصادر كردية من المدينة إنهم تجاوزوا المائة وخمسين ألف نازح.