اتحاد الكنائس الإنجيلية بإيطاليا: مشروع جديد للإغاثة في البحر المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن مجلس اتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا (FCEI) عن قراره فتح مجال جديد للعمل في نطاق البحر المتوسط، ضمن مشروع “أمل متوسطي” (MH).

وقال رئيس (FCEI) الراعي لوكا ماريا نيغرو، إن “برنامجنا الخاص باللاجئين والمهاجرين، يتم من خلال دعم المنظمات العاملة في مجال التدخلات الإنسانية، والمشاركة بمهمات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط​​”، موضحا أنه “باتخاذ هذا القرار، يؤكد اتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا أن مساعدة اللاجئين في المياه الدولية، الفارين في ظروف صعبة من الاضطهاد والعنف والتعذيب، ليست جريمة بل على العكس، واجب أخلاقي، بالنسبة لنا نحن المسيحيين، الذين لدينا دوافع كتابية ولاهوتية عميقة أيضا”.

وأشار الراعي نيغرو الى أن هذا القرار يأتي بعد “التجربة الإيجابية” التي قام بها أفراد مشروعنا (MH) مع منظمة (Proactiva) غير الحكومية الإسبانية، والتي قامت عبر سفينتها (Open Arms) منذ بداية شهر آذار/مارس الجاري، بإنقاذ أكثر من 200 شخص”.

أما بشأن وقف القضاء الإيطالي للسفينة السالفة الذكر أمس، بتهمة التورط بأنشطة إجرامية ترتبط بتسهيل الهجرة السرية، فقد أعرب رئيس (FCEI) عن “التضامن مع من يمتلك الشجاعة للمشاركة بعمليات البحث والإنقاذ في البحر، باسم الحق في الحياة وحماية لاجئين في ظروف ضعف خطيرة”.

وخلص الراعي نيغرو مبديا “الثقة في حقيقة أن منظمة پرواكتيڤا ستتمكن من إثبات أنها تعمل حصرياً لأغراض إنسانية وضمن حدود معايير القانون الدولي للبحار”.