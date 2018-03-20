مسؤول إيطالي: السياسة اللا إنسانية تحول التضامن الى جريمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – قال مسؤول أقليمي إيطالي إن السياسة غير الإنسانية تحول التضامن الى جريمة.

وتعليقا على وقف القضاء الإيطالي أمس لسفينة (Open Arms) التابعة لمنظمة پرواكتيڤا غير الحكومية الإسبانية، بتهمة التورط بأنشطة إجرامية ترتبط بتسهيل الهجرة السرية، كتب رئيس مقاطعة توسكانا (وسط)، إنريكو روسّي على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، الثلاثاء، أن “السياسة اللا إنسانية في إيطاليا وفرنسا تحول التضامن الإنساني إلى جريمة وتدوس على القانون الدولي”.

وأضاف روسّي أنه “في إيطاليا، تُتهم منظمة غير حكومية بجريمة الإنقاذ من قبل المدعي العام في كاتانيا (صقلية) لإنتشالها 218 شخصاً من عرض البحر وعدم تسليمهم إلى خفر السواحل الليبي”. واختتم بالقول، “أما في فرنسا، فإن أحد المرشدين من منطقة جبال الألب، يجازف بالسجن لمدة خمس سنوات لمساعدته لاجئة حامل تعاني من تقلصات الولادة”.