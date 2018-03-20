الشرطة الإيطالية تدرب أكثر من 300 شرطي أفريقي لمقاومة الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – تقوم إيطاليا ابتداء من اليوم الثلاثاء، بتدريب أكثر من 300 من ضباط الشرطة وحرس الحدود من 22 دولة أفريقية، وذلك بهدف مكافحة الهجرة غير السرية والاتجار بالبشر.

وقال بيان لمديرية شرطة روما، إن “الأمر يتعلق بمشروع: التدريب الدولي في أكاديمية الشرطة المصرية (Itepa)”، وهو “ثمرة اتفاق التعاون الوثيق الذي أبرم في أيلول/سبتمبر الماضي بين مدير الأكاديمية المصرية للشرطة والمدير المركزي لشرطة الهجرة والحدود، ماسيمو بونتيمپي”، والذي سيفتتح اليوم في القاهرة، مع ورشة عمل لمدة يومين يشارك فيها قائد الشرطة فرانكو غابريلي”.

واضاف البيان أن “المبادرة ستستمر على مدى عامين، حتى كانون الأول/ديسمبر 2019، وتنطوي على إنشاء مركز تدريب دولي في مجال الهجرة في الأكاديمية المصرية”، والذي “يُعد 6 دورات (ثلاثة لكل سنة، كل منها لمدة 4 أﺳﺎﺑﻴﻊ) ﻟﺼﺎلح 360ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﺸﺮﻃﺔ وحرس اﻟﺤﺪود ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ منها ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻬﺠﺮة”، وأنه “بمجرد تدريبهم، يمكنهم تدريب الموظفين الآخرين في بلدانهم، وفقًا لآلية التدريب التعاقبي”.

وذكر البيان أن “الدورات ستركز على برنامج يهدف إلى تعزيز المهارات في مجال إدارة الهجرة، مكافحة الاتجار بالبشر، عمليات المراقبة الحدودية، وتحديد الوثائق المزورة، مع التركيز بوجه خاص على جوانب حماية حقوق الإنسان والحماية الدولية”.