جينتيلوني: مسألة البيئة ليست مجرد تحذير بل فرصة عظيمة أيضا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إن مسألة البيئة ليست مجرد تحذير وحسب، بل تمثل فرصة عظيمة أيضا.

وفي حديثه بمقر مجلس النواب الثلاثاء خلال عرض تقرير “بيئة النظام – معطيات حولية عن البيئة”، اضاف جينتيلوني أن “قضية المناخ ليست مجرد قضية عالمية، تتعلق بأفريقيا أو بحار القطب الشمالي، بل تصبح باستمرار، أمراً يخصنا ويتعلق ببلادنا بشكل مباشر”.

واشار رئيس الوزراء الى “وجوب أن يستمر الالتزام الدولي، وقد فعلت إيطاليا كل ما بوسعها في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى”، لكن “لا يزال هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به”.

وأكد رئيس الحكومة حقيقة أن “الصورة التي ينقلها لنا التقرير، تخبرنا بأن حالة الطوارئ البيئية لم تنته، وتناشدنا بالإهتمام بالأمر على المستوى العالمي والمحلي، أكثر من أي وقت مضى”، ثم “تخبرنا أن المواطنين لديهم فكرة واضحة عن الموضوع ومركزيته”.

ورأى جينتيلوني أن “من المهم بالنسبة لمن يحملون مسؤولية الحكومة على جميع المستويات، أن يكون لديهم وعي بالتحذير”، وكذلك بـ”الفرصة الهائلة التي تمثلها هذه القضايا بالنسبة لإيطاليا، لأن الاقتصاد الأخضر لا يدمر الوظائف بل ربما يخلق فرص العمل”، وهذا هو “القطاع الذي تمتلك فيه إيطاليا تنافسية كبيرة للغاية”.