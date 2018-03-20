الاتحاد الأوربي يطلق العمل الدولي لتأمين المياه الصالحة للشرب لغزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – نجح الاتحاد الأوروبي بجمع مبالغ تصل إلى 456 مليون يورو بالتعاون مع عدة شركاء دوليين من أجل إقامة محطة تحلية مياه في قطاع غزة.

ولهذا الغرض استضافت المفوضية الأوروبية الثلاثاء اجتماعاً دولياً بالاشتراك مع ممثلين عن السلطة الفلسطينية، وبحضور العديد من ممثلي مؤسسات مالية ودول مانحة.

ويهدف المشروع إلى تأمين حوالي 55 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنوياً في قطاع غزة الذي يعاني من نقص شديد في هذا المجال.

وعلى هامش المؤتمر، أكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون التوسيع وسياسة الجوار يوهانس هان، على أهمية هذا المشروع باعتبار أنه يرد على الحاجات الأكثر الحاحاً لسكان قطاع غزة، قائلا إن “هذا يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار ويحسن الحالة الصحية العامة للسكان”، وفق كلامه.

أما مساهمة الاتحاد الأوروبي في هذا الجهد الدولي فتصل إلى 70 مليون يورو، بالإضافة إلى 7.1 مليون يورو منفصلة كمصاريف تشغيل.

ويأتي هذا المؤتمر على هامش المؤتمر السنوي للجنة التنسيق للدول المانحة للدولة الفلسطينية والذي سينعقد اليوم في العاصمة البلجيكية.