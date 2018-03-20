قمة الجامعة العربية بالرياض منتصف الشهر القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط أن القمة العربية التاسعة والعشرين ستعقد فى الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم الأحد الموافق 15 نيسان/أبريل القادم.

وأضاف أبو الغيط فى تصريحات للمحررين الدبلوماسيين بالجامعة الثلاثاء أن “الأمانة العامة تلقت إخطاراً رسمياً من حكومة المملكة بذلك”، مشيراً إلى أن “اجتماع القمة ستسبقه عدة اجتماعات تحضيرية على نحو ما جرت عليه العادة اعتباراً من التاسع من نيسان/أبريل”.

وقال الأمين العام أنه “تمّ ابلاغ الدول الأعضاء بتاريخ انعقاد القمة العربية”.