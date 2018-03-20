يونكر يهنئ بوتين ويأمل تحسنا في العلاقات مع روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بعث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر برسالة تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناسبة فوزه لفترة رئاسية رابعة.

وعبر يونكر عن أمله في أن تشهد الفترة الرئاسية القادمة تحسناً في العلاقات بين بروكسل وموسكو، مشدداً على أن الدور الهام الذي يضطلع فيه كل من الاتحاد الأوروبي وروسيا في حفظ أمن أوروبا.

وناشد رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي الرئيس بوتين بالعمل على الاستفادة من فترة رئاسته الجديدة من أجل الحفاظ على نظام أمني أوروبي جديد.

هذا وتحفظ المتحدث باسم يونكر على تقديم تفسيرات عما تريده أوروبا من وراء مصطلح نظام أمني أوروبي جديد.

وكان المسؤولون الأوروبيون قد تلقوا بحذر فوز الرئيس بوتين بفترة رئاسية رابعة.

ويعد يونكر من المسؤولين الأوروبيين القلائل الذي تحدثوا علناً خلال الأشهر القليلة الماضية عن ضرورة إعادة “الدفء” للعلاقات الأوروبية – الروسية المتوترة على خلفية عدة ملفات، من أهمها دور موسكو في النزاع في أوكرانيا.