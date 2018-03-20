البابا يغسل أرجل سجناء يوم خميس الفصح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال الكرسي الرسولي إن البابا فرنسيس سيكون هذا العام في سجن ريجينا تشيلي بروما بمناسبة يوم خميس الفصح، وسيغسل أرجل 12 سجينا.

وأضاف بيان فاتيكاني الثلاثاء، أن “البابا سيزور عصر يوم 29 آذار/مارس السجن الروماني للاحتفال بالقداس في الكنيسة التابعه للهيكل الإصلاحي”، مبينا أن “الزيارة ستنطوي أيضا على لقاء المساجين المرضى في مستوصف السجن”.

وخلص البيان الى القول إن “الزيارة تشتمل على الاحتفال بالقداس مع رتبة غسل أقدام اثني عشر سجينا”، فضلا عن “لقاء بعض السجناء في القسم الثامن” من سجن روما، الذي يستقبل السجناء الجدد.

وكان البابا قد غسل العام الماضي، اقدام تائبين من المافيا واقام قداس خميس الفصح في سجنهم، مؤكدا بذلك نهجه الجديد في التعامل مع عالم السجون خلال أسبوع الآلام.

ويتم في التقليد المسيحي يوم خميس الفصح، استذكار غسل المسيح لأقدام الحَواريين الـ12، من خلال رتبة يجري خلالها غسل أرجل اثني عشر شخصا مختارين مسبقاً، أو يتم اختيارهم خلال القداس الخاص بالمناسبة مباشرة.