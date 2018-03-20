لجنة الاتصال لتنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين: خلق ظروف إيجابية للعودة للتفاوض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر المشاركون في الاجتماع الدوري للجنة الاتصال لتنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين عن تصميمهم المساهمة في خلق أجواء إيجابية على الأرض لتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى العودة للمفاوضات المباشرة.

وتعقد اللجنة اجتماعها الدوري اليوم في بروكسل، برئاسة النرويج، وضيافة المفوضية الأوروبية، وهو الاجتماع الثاني من نوعه هذا العام، خاصة بعد الإعلان الأمريكي عن الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل وتخفيض المساعدات المخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

وركز المشاركون في اجتماع اليوم على كيفية العمل على تحسين الظروف الإنسانية اليومية للفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وذلك لمنع نسف أي إمكانية لتحقيق حل الدولتين.

وفي هذا الإطار، اكدت وزيرة الخارجية النرويجية إينه سوريدة، على قناعة جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة التحرك باتجاه خلق ظروف إيجابية تساعد في إعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة منذ حوالي 4 سنوات.

أما الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، والتي استضافت لقاء اليوم، فقد أكدت على عدم إمكانية “تجاهل” الطرف الأمريكي، رغم تعقد الوضع بين واشنطن والسلطة الفلسطينية.

وأوضحت خلال تصريحات لها اليوم قبل الاجتماع بأن الدفع باتجاه تحقيق تقدم إيجابي يحتاج لانخراط جميع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي على وعي تام بتعقد الوضع الدولي والإقليمي وكذلك الميداني، ما يدفعه، برأيها، لبذل مزيد من الجهود لوقف الدوامة السلبية.

هذا و لايزال الاتحاد الأوروبي على قناعة تامة بأن إقامة دولتين، إسرائيل وفلسطين لتكون القدس عاصمة لهما هو الخيار الواقعي الوحيد المتاح للتنفيذ، حيث أن “الأمر يتعلق بالإرادة السياسية لدى الطرفين المعنيين”، حسب كلام موغيريني.

وأعاد موغيريني التأكيد على قناعة الاتحاد بأن “الخطوات الصغيرة” على الأرض هي التي ستؤدي إلى تبدل الأجواء من سلبية إلى إيجابية.

وكانت الأطراف الدولية المانحة قد تعهدت اليوم بتخصيص مبلغ 456 مليون يورو لإقامة محطة تحلية مياه في قطاع غزة.