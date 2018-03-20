تاياني: دعونا زوكربيرغ للبرلمان الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن رئيس البرلمان الاوروبي أنطونيو تاياني أن وجه دعوة للرئيس التنفيذي لشركة (فيسبوك) الامريكية مارك زوكربيرغ للتأكيد أمام أعضاء الجهاز التشريعي الاوروبي على عدم استغلال بيانات الأوروبيين الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي في إغراض سياسية

وقال تاياني في تغريدة الثلاثاء “لقد دعونا مارك زوكربيرغ إلى البرلمان الأوروبي. يتعين على فيسبوك التوضيح أمام ممثلي 500 مليون أوروبي بأن البيانات الشخصية لم تستخدم للتلاعب بالديمقراطية”.

وكانت تحقيقات لصحف بريطانية وامريكية تحدثت عن ضلوع شركة (كامبريدج أناليتيكا)، التي شاركت في حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، في جمع بيانات تخص 50 مليون مستخدم أمريكي لـ(فيسبوك) دون علمهم.