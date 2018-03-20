البحرية الليبية ترحب بإحتجاز إيطاليا لسفينة منظمة إسبانية وتراه درساً للآخرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس-رحبت رئاسة أركان القوات البحرية وجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الليبية بإحتجاز السلطات الايطالية لسفينة تابعة للمنظمة الانسانية غير الحكومية، برواكتيفا أوبن أرمز، (Proactiva Open arms)

وقالت في بيان الثلاثاء أن “هذا الإجراء من قبل دولة إيطاليا يعزز من ثقة قيادات ومنتسبي القوات البحرية وحرس السواحل في جهود التعاون المبذولة بين دولتينا المبني على أسس الإحترام المتبادل والمصلحة المشركة، ويدعمه بإعطاءه المصداقية ودفعة معنوية للمضي قدماً لما فيه صالح الطرفين “.

ونوهت بأن إحتجاز سفينة المنظمة الاسبانية تمّ “لمخالفتها لقواعد أعمال الإنقاذ في البحر، على خلفية حادثة عرقلتها لإحدى عمليات إنقاذ مهاجرين” غير نظاميين “في المياه الليبية في عرض البحر المفترض أن تقوم بها إحدى دوريات حرس السواحل بتاريخ الخميس 15 آذار/مارس 2018م، وما نتج عنه من خروقات قانونية وأدبية كادت أن تلحق الأذى بالمهاجرين لولا التصرف المسؤول والمتزن لدورية حرس السواحل.”

وأعربت رئاسة أركان القوات البحرية اللبية عن الامل “أن يكون هذا الإجراء درساً لباقي المنظمات غير الحكومية المماثلة ويلجم استهتارها بالأرواح واستغلالها للمهاجرين غ ش استغلالاً بشعاً برفعها شعارات براقة تغري بها المهاجر غ ش، وتجني مزيداً من الأموال والنفوذ”، على حد وصفها

واردفت “نأمل أن تحدو الدول الأوروبية التي تتبعها هذه المنظمات غ الحكومية وغيرها بمراقبة أعمالها في المتوسط والتحقيق فيما يثار حولها من شكوك وإتهامات، والتعامل المسؤول مع مطالبات الدولة الليبية وأجهزتها فيما يخص ملف مكافحة الهجرة غ ش ومن بينها ملف هذه المنظمات غ الحكومية”.

