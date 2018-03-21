أوروبا تشدد على ضرورة إعفاءها ككتلة واحدة من الرسوم الجمركية الأمريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – لا زالت المفوضية الأوروبية تؤكد على ضرورة أن تعمد الولايات المتحدة الأمريكية إلى منح الاتحاد، ككتلة موحدة، إعفاءات من الرسوم الجمركية التي تنوي فرضها على مستورداتها من الصلب والألومنيوم.

وأشارت المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون المنافسة مارغريت فيستاغر، إلى ثبات الموقف الأوروبي بهذا الشأن، وقالت “نحن حلفاء استراتيجيين وأمنين للولايات المتحدة الأمريكية ويتعين استثنائنا من القرار الأمريكي الجديد”.

وأوضحت فيستاغر أن الاتحاد الأوروبي لا زال يؤمن بضرورة تعزيز الحوار لحل الخلافات مع الشركاء، مؤكدة أن الجميع ينتظر الآن المحادثات الأوروبية – الأمريكية التي تجري في واشنطن.

وتتواجد المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون التجارية سيسيليا مالمستروم، في واشنطن حالياً لإجراء مباحثات مع الطرف الأمريكي للتوصل على إعفاء شركات كافة دول الاتحاد من الرسوم الجمركية التي ينوي الرئيس دونالد ترامب فرضها على واردات الصلب والألومنيوم.

وكان ترامب قرر فرض ضرائب تصل إلى 25% على واردات بلاده من الصلب و10% من الألومنيوم، مع إعفاء كل من كندا والمكسيك ما أثار غضب الطرف الأوروبي.

وينتظر الجميع نتائج زيارة مالمستروم، إذ أن الموضوع سيحتل مكاناً بارزاً على أجندة القمة الأوروبية المقررة يومي غد وبعد غد في بروكسل.

وفي هذا الصدد، لفت مصدر أوروبي مطلع أإلىأن قرارات الزعماء الأوروبيين ستأخذ بعين الاعتبار نتائج مباحثات مالمستروم في واشنطن.

وشدد المصدر على أن الاتحاد يريد إيصال رسالة قوية للأمريكيين تتمحور حول فكرة ضرورة اللجوء إلى حوار ضمن منظمة التجارة العالمية لحل مشكلة الفائض في الإنتاج، فـ”هي مشكلة دولية وليس أوروبية ويتعين حلها في إطار منظمة التجارة العالمية”، على حد قوله.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بأن الاتحاد سيتجه إلى شركاء آخرين لعقد اتفاقيات تجارة حرة معهم، مذكراً بوجود مفاوضات تتقدم بشكل متفاوت مع كل من المكسيك وسنغافورة.

ولكن الاتحاد الأوروبي، حسب المصدر، “لن يقف مكتوف الأيدي” تجاه التصرفات الأمريكية.