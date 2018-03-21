الخارجية الإيطالية: ملتزمون دوليا بمكافحة كل أشكال العنصرية والتعصب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الخارجية الإيطالية “إننا ملتزمون دوليا بمكافحة جميع أشكال العنصرية، كراهية الأجانب والتعصب.

وجاء في بيان للخارجية الايطالية، الأربعاء، أن “حالات التمييز العنصري يستمر تسجيلها في العالم وفي أوروبا”، والتي “تشكل تهديداً خطيراً للتمتع بالحقوق والحريات الأساسية للجميع”، كما “تقوض هذه الأحداث التعايش السلمي داخل المجتمعات التي تحدث فيها، وتتطلب مزيداً من الجهود من جانب المجتمع الدولي لمواجهتها ومنعها”.

وذكر البيان أنه “في اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، تؤكد إيطاليا من جديد التزامها دوليا، والقائم على الدعم النابع من الإقتناع، وعلى تعزيز التأييد الأوسع للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الذي صادقت عليه بلادنا عام 1976”.

وأشارت الخارجية الى أن “مكافحة التمييز بكل أشكاله، بما فيها التمييز العنصري، ستظل محور العمل الدولي لإيطاليا في مجال حقوق الإنسان، سواء أكان في المحافل المتعددة الأطراف كالأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أم في العلاقات الثنائية”.

وخلص بيان (فارنيزينا) منوها بأن مناهضة التمييز العنصري “تمثل أولوية أيضاً، في إطار ترشح إيطاليا لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لفترة السنتين 2019-2021”.